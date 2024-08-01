2 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün attığın adımlara dikkat etmenin zamanı geldi. Son zamanlarda maddi anlamda biraz savruk davranış, bütçeni aşmış ya da gelir gider dengesini bozmuş olabilirsin... Ağustos ayı ile birlikte işleri düzeltmenin zamanı geldi! Belki bu aralar bütçeni yeniden planlamak ve harcamalarında ihtiyaçlarına öncelik vermek isteyebilirsin.

Taşınmaz mülklerin alım satımı ile ilgili ani kararlar vermek zorunda kalabilirsin. Aile büyüklerinden kalan mirası, yatırıma dönüştürme telaşı içerisine girebilirsin. Bu süreçte taşınma ya da ev değişikliği de gündeminde yer alabilir. Tüm bunlarla birlikte kendine yeni bir düzen kurmak isterken, dikkatli olmalısın.

Özellikle finansal konularda fazla risk almadan ilerlemen gereken bir dönemdesin. İş düzenini de buna göre inşa etmelisin. Mesela maddi kaygılardan kurtulana kadar iş değişikliği ya da istifa gibi konuları gündeme getirmemelisin. Çünkü yakın çevrenden ve ailenden destek beklemek yerine kendi ayakları üzerinde durmak isteyeceğin bir dönemde. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...