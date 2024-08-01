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2 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 19:02

Risk almanın hiç zamanı değil, dikkatli olun! Peki, 2 Ağustos Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün attığın adımlara dikkat etmenin zamanı geldi. Son zamanlarda maddi anlamda biraz savruk davranış, bütçeni aşmış ya da gelir gider dengesini bozmuş olabilirsin... Ağustos ayı ile birlikte işleri düzeltmenin zamanı geldi! Belki bu aralar bütçeni yeniden planlamak ve harcamalarında ihtiyaçlarına öncelik vermek isteyebilirsin. 

Taşınmaz mülklerin alım satımı ile ilgili ani kararlar vermek zorunda kalabilirsin. Aile büyüklerinden kalan mirası, yatırıma dönüştürme telaşı içerisine girebilirsin. Bu süreçte taşınma ya da ev değişikliği de gündeminde yer alabilir. Tüm bunlarla birlikte kendine yeni bir düzen kurmak isterken, dikkatli olmalısın. 

Özellikle finansal konularda fazla risk almadan ilerlemen gereken bir dönemdesin. İş düzenini de buna göre inşa etmelisin. Mesela maddi kaygılardan kurtulana kadar iş değişikliği ya da istifa gibi konuları gündeme getirmemelisin. Çünkü yakın çevrenden ve ailenden destek beklemek yerine kendi ayakları üzerinde durmak isteyeceğin bir dönemde. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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