2 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hayatında yeni bir sayfa açmaya ne dersin? Son zamanlarda yaşadığın talihsizliklerin geride kalacağı bir gün seni bekliyor. Hayatında gözle görünür bir değişim başlıyor. Önünde yeni yollar açılıyor, hem aşk hayatında hem de sağlığına ilişkin konularda uğradığın hayal kırıklıkları ardında kalıyor.

İşte tam da bu noktada güzel haberi vermek isteriz! Sağlıklı ve mutlu olacağın günler seni bekliyor. Yeter ki korkusuzca ayağa kalk... Tabii bu arada sevdiklerinin sana destek olmasına da izin vermelisin. Bedensel ve ruhsal sağlığın kadar duygusal ihtiyaçlarına da yönelmelisin. Belki de artık yeni bir aşka yelken açmanın zamanı gelmiştir. Zira sen buna çoktan hazırsın!

Son olarak sana önemli bir tavsiyede bulunmalıyız. Yaşadığın stresli dönemde kendini iş hayatına kaptırdığını biliyoruz. Bugünden itibaren sosyal hayatın ile iş yaşamın arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Daha sosyal, hareketli ve aktif olman gereken bir dönem başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...