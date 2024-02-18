19 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün uzun süredir görüşmediğin kişilerle bir araya gelebilirsin. Geçmişten gelen güçlü duygular, derin bağlar kurduğun ilişkilere neden olabilir. Meğer geçmişe dair söylenecek ne çok söz, saklanan ne çok duygu varmış... Tüm bu hislere hazır mısın? Haftaya derin itiraflar ve güçlü duygularla başlamak seni strese sokabilir. Fakat bu ilişkilerini özellikle de aile yaşantını düzeltmek için önemli bir fırsat. Artık gizli saklı hiçbir şey kalmadığına göre istediğini bulmalısın.

Bakalım eski defterlerden yeni aşklar mı çıkacak, yoksa yolunu tamamen temiz bir başlangıçla açacak mısın? Karar senin. Acele etme tutkularını, kalbini ve zihnini dinle. Profesyonel hayata da odaklanman gerektiğini unutma. İş hayatına dair olumlu gelişmeler motivasyonunu artırabilir, zihnini dağıtmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...