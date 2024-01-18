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19 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 19:01

Sembolik bir değişim yol göstericiniz olabilir. Yeni insanlara ve dünyanızın yenilenmesine bir şans verin. Peki, 19 Ocak Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ocak Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ani bir kararla saçını kestirebilirsin. Tam olarak bir imaj değişikliği olmasa da bu değişime ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bunun nedeni; tepeden tırnağa yenilenme ile ruhsal anlamda iyileşmeye başlamak için içten gelen bir sembolik değişim çağrısı. Yüreğinin sesine kulak ver. Ruh halindeki bu değişimi sağlayan Merkür Jüpiter açılanması başarıya ulaştıracak yolu göstermekte son derece ustadır. Yalnız bu kez kendini yeniliğe açman yetmeyebilir, onu kucaklamalısın. Hayatının kontrolünü tamamen eline almak için bu fırsatı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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