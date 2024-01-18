19 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ani bir kararla saçını kestirebilirsin. Tam olarak bir imaj değişikliği olmasa da bu değişime ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bunun nedeni; tepeden tırnağa yenilenme ile ruhsal anlamda iyileşmeye başlamak için içten gelen bir sembolik değişim çağrısı. Yüreğinin sesine kulak ver. Ruh halindeki bu değişimi sağlayan Merkür Jüpiter açılanması başarıya ulaştıracak yolu göstermekte son derece ustadır. Yalnız bu kez kendini yeniliğe açman yetmeyebilir, onu kucaklamalısın. Hayatının kontrolünü tamamen eline almak için bu fırsatı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...