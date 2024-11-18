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19 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.11.2024 - 19:01

Yetenekleriniz ortaya çıkacak! Peki 19 Kasım Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yeteneklerini ortaya çıkarmalısın! Kova burcunda konumlanan Plüton, kalbinin derinlerindeki sesi dinlemen konusunda seni uyarıyor. Gökyüzünün bu çağrısına kulak vermelisin ve kendi tutkularını keşfederek hayatına yön vermelisin. Günlük yaşantından iş hayatına, aşk hayatından aile bağlarına pek çok konuda kendi isteklerini keşfetmelisin. 

Sahi, kendin için nasıl bir hayat hayal ediyorsun? İşte tam da bu noktada özellikle sana güç veren yanlarına odaklanmalısın. Yeteneklerini ve bilgini ortaya çıkarmalı, tecrübene güvenmelisin. Bu sayede aklın ile kalbinin aynı ritimde buluştuğunu fark edeceksin. 

Fakat dikkatli olmalısın! Çünkü olman gereken yeri bulduğunu düşündüğün anda her şeyi bırakıp gitmek isteyeceksin. Bu aşamada ani kararlar vermemeni tavsiye etmeliyiz. Ta ki hedeflediğin yere geldiğinden emin olana kadar mevcut düzenine bozmamalı kendini garantiye aldıktan sonra harekete geçmelisin. İşte, risk almadan risk almak tam da böyle bir şey olsa gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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