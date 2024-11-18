19 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yeteneklerini ortaya çıkarmalısın! Kova burcunda konumlanan Plüton, kalbinin derinlerindeki sesi dinlemen konusunda seni uyarıyor. Gökyüzünün bu çağrısına kulak vermelisin ve kendi tutkularını keşfederek hayatına yön vermelisin. Günlük yaşantından iş hayatına, aşk hayatından aile bağlarına pek çok konuda kendi isteklerini keşfetmelisin.

Sahi, kendin için nasıl bir hayat hayal ediyorsun? İşte tam da bu noktada özellikle sana güç veren yanlarına odaklanmalısın. Yeteneklerini ve bilgini ortaya çıkarmalı, tecrübene güvenmelisin. Bu sayede aklın ile kalbinin aynı ritimde buluştuğunu fark edeceksin.

Fakat dikkatli olmalısın! Çünkü olman gereken yeri bulduğunu düşündüğün anda her şeyi bırakıp gitmek isteyeceksin. Bu aşamada ani kararlar vermemeni tavsiye etmeliyiz. Ta ki hedeflediğin yere geldiğinden emin olana kadar mevcut düzenine bozmamalı kendini garantiye aldıktan sonra harekete geçmelisin. İşte, risk almadan risk almak tam da böyle bir şey olsa gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...