Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:01

Tutkulu kişiliğiniz büyük sorumluluklar ve beraberinde önemli başarılara taçlandırılabilir. Peki, 18 Şubat Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gerçek olmayan her şeyi geride bırakmalısın! Aşkın, kariyerin, paranın ve ailenin manevi anlamda önem kazandığı bir gün seni bekliyor. Hayatında değerli olan her kim varsa, aynı değer ve hassasiyeti karşı taraftan da bekleyeceksin. Maddi konularda dahi bereketli, dürüst ve gerçekçi yollarla elde edilen güven veren yollara odaklanacaksın. Güçlü sezgilerin gerçekleri görmeni sağlayacak. İzin ver, Merkür ile Vesta açılanması sana yol göstersin... 

Büyük sorumlulukların var! Vesta'nın yaşamsal ateşinin etkisi altında olan Akrep burçları, bugün devletle ve toplumla ilgili konular haşır neşir olabilirler. Yönetmen gereken toplumsal görevler ve aldığın sorumluklarla etkileyeceğin geniş bir kitle var. Toplumdaki yerinin önemi git gide artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?