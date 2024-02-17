18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gerçek olmayan her şeyi geride bırakmalısın! Aşkın, kariyerin, paranın ve ailenin manevi anlamda önem kazandığı bir gün seni bekliyor. Hayatında değerli olan her kim varsa, aynı değer ve hassasiyeti karşı taraftan da bekleyeceksin. Maddi konularda dahi bereketli, dürüst ve gerçekçi yollarla elde edilen güven veren yollara odaklanacaksın. Güçlü sezgilerin gerçekleri görmeni sağlayacak. İzin ver, Merkür ile Vesta açılanması sana yol göstersin...

Büyük sorumlulukların var! Vesta'nın yaşamsal ateşinin etkisi altında olan Akrep burçları, bugün devletle ve toplumla ilgili konular haşır neşir olabilirler. Yönetmen gereken toplumsal görevler ve aldığın sorumluklarla etkileyeceğin geniş bir kitle var. Toplumdaki yerinin önemi git gide artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...