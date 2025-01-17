18 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün duygularını ifade etmek ve hislerini açığa vurmak konusunda tereddütler yaşayabilirsin. Geri adım atmayı isteyebilir, ilişkilerde biraz mesafe ve araya ihtiyaç duyabilirsin. Belki de kendi kabuğuna çekilip biraz kalbin ile aklının dengeye ulaşmasını beklemelisin.

Satürn, senin için zamanı yönetecek! Kararsızlıklarından kurtulmak ve ne istediğini keşfetmek için zamanın olduğunu fark edeceksin. Aceleyi bir kenara bırakacak belki de tüm hafta sonunu bu şekilde geçireceksin. Neye karar veriyorsan, adım adım ilerle. Söz konusu aşk ise kalbinin sesi kadar aklını da dinle. Eğer konu iş ise profesyonel olduğun kadar duygusal da ol. Tabii tüm bu hisleri itiraf etmek için acele etme. Önce kendine dürüst ol!

İçsel dengeni sağladığında kararlı ve net olacaksın. İstediğini elde etmek için harekete geçmeye hazır olana kadar bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...