18 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygusal ihtiyaçlarını ve arzularını her zamankinden çok daha fazla ciddiye alacaksın. Romantik anlamda sağlam bağlar kurmak istediğin bir dönem başlıyor. Hislerine kapılman her zamankinden kolay olacak. Kalbinin sesini dinleyeceksin... Sevgi ve bağlılıktan çekinmeyecek, aşka bir fırsat vereceksin.

Satürn'den aldığın enerji ile adeta bir hasat zamanı yaşayacaksın. Kalbinin sesini dinleyecek, bugüne dek yaptığın duygusal yatırımların karşılığını alacaksın. Sevildiğini hissettiğin güzel bir güne de hazır olmalısın. Bu aşamada partnerin ya da hayatına henüz giren yabancı ile arandaki mesafeli tutumdan vazgeçmelisin.

Güzel duygulara kapılıp güçlü bağlar kurduğun bugün, belki de yatırımcı ya da iş ortakları ile de bir araya gelebilirsin. Görünen o ki hem iş de hem aşk hayatında kazanmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...