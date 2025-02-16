17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini geri çekebilirsin! Ay'ın etkisi ile önceliklerin değişebilir. Her zamanki fedakar ve düşünceli tavrını bir kenara bırakmak üzeresin. Sanıyoruz bugüne dek sınırlarını sık sık aşan ve sabrını zorlayan insanlara karşı tepki almak üzeresin!

Kendini korumak için uzun zaman sonra sert bir tavırla harekete geçebilirsin. Haftanın henüz başından itibaren 'Önce ben' demeye odaklanabilirsin. Bu motivasyon ile kişisel hedeflerine odaklanmalısın. Hayatını şekillendirmek ve istediğin gibi yaşamak için harika bir gün. İşini bildiğin gibi yapmalı, aklına esenin peşine düşmeli ve hayatını yaşamak istediğin şekilde düzenlemelisin... İşte sen busun!

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da bireyselliğe odaklan. Sıklıkla başkalarına ayırdığın vakti kendine ayırdığında iyi hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...