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17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.02.2025 - 19:01

'Önce ben' diyin! Peki 17 Şubat Pazartesi günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini geri çekebilirsin! Ay'ın etkisi ile önceliklerin değişebilir. Her zamanki fedakar ve düşünceli tavrını bir kenara bırakmak üzeresin. Sanıyoruz bugüne dek sınırlarını sık sık aşan ve sabrını zorlayan insanlara karşı tepki almak üzeresin! 

Kendini korumak için uzun zaman sonra sert bir tavırla harekete geçebilirsin. Haftanın henüz başından itibaren 'Önce ben' demeye odaklanabilirsin. Bu motivasyon ile kişisel hedeflerine odaklanmalısın. Hayatını şekillendirmek ve istediğin gibi yaşamak için harika bir gün. İşini bildiğin gibi yapmalı, aklına esenin peşine düşmeli ve hayatını yaşamak istediğin şekilde düzenlemelisin... İşte sen busun! 

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da bireyselliğe odaklan. Sıklıkla başkalarına ayırdığın vakti kendine ayırdığında iyi hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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