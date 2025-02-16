17 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini göstermek ve rakiplerinin arasında öne çıkmak isteyebilirsin! Geri planda kalmamak için hızlı adımlar atabilir, riskler de alabilirsin. Tabii risk alırken dikkatli olmalısın, ancak doğru anda rekabete girersen kazanacaksın. Maddi ve manevi anlamda güç elde ederken dengeni de korumalısın.

Yani Ay'ın etkisinde güç sarhoşu olmasan iyi edersin! Kazandıkça motive olmalı ama rekabeti abartmamalısın. Bu sayede başarı elde edebilir, kendini gösterebilirsin. Özellikle iş hayatında ön çıkmak için attığın adımlar sayesinde pozisyon değişikliği fırsatı da yakalayabilirsin. Anlaşılan bu pazartesi senin günün olacak!

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Partnerinin ilgisini çekmek ve biraz da şımartılmak isteyebilirsin. Hatta kendini özgür bırakıp tutkulu yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...