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17 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

17 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.02.2025 - 19:01

Geçmiş yeniden canlanabilir! Peki 17 Şubat Pazartesi günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 17 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftaya ikili ilişkilerinde değişiklikler yaparak başlayabilirsin. Sosyal çevrende dikkat çeken bir temizliğe başlayabilir, adeta alıştığın düzeni bozabilirsin. Daha önce görmezden geldiğin hataları, geçmiş meseleleri yeniden gündeme getirebilirsin. Bu sayede unuttuğunu sandığın ve affettiğini düşündüğün sorunlarla yüzleşebilirsin. 

İlişkilerin büyük bir sınavdan geçebilir... Ay'ın etkisi altında olduğun bu pazartesi günü gerçekten güvendiğin ve kendini yanında özgür hissettiğin kişilerle yeni bir çevre kurmaya karar verebilirsin. Bu aşama aileden de bazı kişilerle ayrılıklar yaşayabilirsin. 

Arınma arzusu ile iş hayatında da değişim gündeminde yer alabilir. Ortaklık ilişkilerini sonlandırmak ve finansal anlamda özgür olmak isteyebilirsin. Birlikte karar vermek yerine kendi risklerini alarak büyüme ivmesi kazanabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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