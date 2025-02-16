17 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün diplomatik bir tavırla ve her zamankinden net bir davranış biçimiyle sınırlarını çizeceksin! Kendi doğrularından çıkmak ya da kalıplarını yıkmak istemeyeceksin. Alıştığın düzenin değişmemesi için esnek olmayı kabul etmeyebilirsin. Ay'ın etkisinde konfor alanında kalarak kendini korumak isteyebilirsin.

Öte yandan açık ve adil olmak da senin için çok önemli olacak. Herkes hak ettiğini alacak, ne eksik ne fazla! Bu durum ortaklık ilişkilerine de yansıyacaktır. Özellikle de finansal konularda kendin kadar etrafındakilerin de hakkını koruyacaksın.

Takdir kazandığın ancak biraz da zorlandığın bir gün olabilir! Her şeyi düzene sokarken biraz yorulmaya hazır gibi görünüyorsun. Bize soracak olursan kendini önceliklendirmeli ve geri kalan düzeni bir kenara bırakmalısın. Zira omuzlarına haddinden fazla yük yüklüyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...