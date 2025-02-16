17 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kararsızlık yaşayabilirsin. Haftaya iki seçenek arasında kalarak başlayabilirsin. Henüz uyandığın andan itibaren etkili olan bu kararsızlık ne giyeceğinden ne yiyeceğine hemen her konuda etkisini gösterebilir.

İşte bu yüzden bu pazartesi günü iş hayatında bir adım geri çekilmelisin. Özellikle kariyerine ilişkin konuları ve finansal tercihlerini ertelemelisin. Günlük rutinlerine devam ederek biraz da monoton bir pazartesi günü olmasına izin vermek en iyisi olacaktır. Bu sayede zihnindeki taşlar yerine oturup düşüncelerinin netleşmesi için kendine fırsat verebilirsin.

Aman dikkat bu kararsızlık aşk hayatını da etkisi altına alabilir. Partnerinle arana beklenmedik bir mesafe koyabilir, ıssızlaşabilir ve yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Sessizliğin aranızda gerilime neden olabilir, belki de kafa karışıklıklarını onunla paylaşmak daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...