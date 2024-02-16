17 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün utku ve arzulu yanlarınız açığa çıkıyor! Venüs ile Plüton kavuşumu, Akrep burçlarından daha çok kime yakışabilirdi ki? Hayata tutkulu bir şekilde odaklanmanı sağlayacak bu açı kalıbında, materyal dünyanın gerçeklerine de odaklanmalısın. Zira hedeflerini gerçekçi olacak şekilde belirsen bugün başarıya ulaşmamak gibi bir şansın yok! İstediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek bir güç ve enerjiye sahipsin. İş yaşamında dengeleri alt üst etmeye, gücü eline almaya hazırlanıyorsun.

İlişkilerinde ise tutkulu ve yoğun duygularla önemli itiraflarda bulunabilirsin. Söylemediklerini söylemek, partnerin için bir şeyler yapmak isteyebilirsin! Bazı şeyler için beklemek istemediğini biliyoruz. Öyleyse neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...