17 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün doğaya yaklaşmalısın. Üzerindeki elektriği ve negatifi atmalısın. Beton yapıların içinden, ofisten ya da evden çıkmalı toprağa dokunmalısın. Doğanın huzurunu hissetmelisin. Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, biraz dinlenmen gerektiğini işaret ediyor.

Şifalı bir el uzatıyor sana ve hem fiziksel hem de ruhsal anlamda iyileşmeni sağlayacak enerjiler vaadediyor. Belki de yaşadığın sağlık sorunları için doğada şifa bulabilirsin, bugünlerde! Elbette bunun için bir hekime başvurmalı, enerji çalışmaları ve psikolojik motivasyon ile tıp dalını destekleyen şeylere yönelmelisin. Tedavi ve iyileşme süreçlerine kıymetli bir destek olabilir bu durum.

Bu aşamada içsel rehberine de kulak ver. İyi olmaya, başarmaya inanmaya ihtiyacın var. İnanmak için ise önünde hiçbir engel yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...