17 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün manevi yönün güçlenecek. İçsel bir yolculuğa çıkacak, yaratıcı ve gelişim odaklı bir süreci başlatacaksın. Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık nedeniyle iç dünyandan ilham alacaksın adeta.

Tam da bu noktada hayal gücüne güvenmelisin. Parlak fikirlerin iş hayatında rakiplerinin önüne geçmeni sağlayacak. Ancak duygusal yaklaşımlar nedeniyle kendini biraz geri çekebilirsin. Oysa başaramayacak hiçbir şeyin olmadığını biliyor, ancak söz konusu rekabete gelince biraz yavaşlıyorsun. Belki de rakiplerini düşünmeden hareket etmenin vakti gelmiştir.

Duygusal konularda da hislerini ortaya çıkarmalısın. Seviyorsan, söylemeli ve yakınlaşmaktan korkmamalısın. Biraz romantizm, tatlı sürprizler ve hoş jestler ilişkine hareket getirecektir. Böylece hem aşk hem de iş hayatında istediğini elde edebileceksin. Yeter ki kendini göstermekten ve harekete geçmekten kaçınma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...