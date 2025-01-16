17 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sezgilerine güvenmelisin! İç sesini takip etmeli, kendine güvenmeli ve duygusal durumunu çözümlemelisin. Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, 'ne istediğini bulman' konusunda seni teşvik edecek.

İşte tam da bu sayede empatik bir yaklaşım ile bağ kurmak isteyeceksin. İnsanlara karşı her zamankinden çok daha fazla şefkatli olacak, anlayışlı ve dengeli bir yaklaşım ile sevgiden güç alacaksın. Tabii bu dönemde kendi hislerine de ses vermelisin.

Sezgilerin ve arzuların seni sadece duygusal konularda değiştirmeyecek. İŞ hayatında da istediğini elde etmek konusuna her zamankinden hırslı olacaksın. Bu hırs ile harekete geçecek, başarının peşinden koşacaksın. Daha fazla para kazanmak için risk de alabilirsin. Ancak büyük riskler almaktan kaçınmalı ve içten içe huzursuz olduğun konulardan uzaklaşmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...