17 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün yaratıcı ve akılcı yaklaşımlarla çözüme odaklanacaksın. Alışılmışın dışında yöntemlere başvurmaktan kaçınma. Zira Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık sayesinde hem kişisel hayatında hem de iş hayatında fark yaratabilirsin.

Özellikle yaratıcılık gerektiren işlere odaklanmalısın. Tamamlayamadığın bestenin son notaları, romanın son sözleri, resmin son fırça darbeleri bugün gelebilir aklına... Elindeki işi güzelleştirerek geniş bir kitlenin gözü önüne serebilirsin. Zarafet ile fark yaratan bir iş ortaya çıkarabilirsin.

Akılcı yöntemlerini kişisel sorunlarını çözmek için de kullan. Sevdiklerinle aranda bir sorun varsa, çözüme odaklan ve sevginin kazanmasına izin ver. Zor da olsa affetmeyi, unutmayı ve yoluna devam etmeyi dene. Hakkın olan özür er ya da geç gelecek. Yeter ki sen huzura odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...