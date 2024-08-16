17 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün yaşam tarzında değişiklikler meydana gelecek. Fakat bunun için önce psikolojini hazırlamalı ve süreci kabullenmelisin. Zira söz konusu değişiklikler bir hayli keyifli olacak. Bu değişikliklerden ilki evinle ilgili. Bu dönemde taşınmak veya değişiklikleri gündeminde yer alabilir. Taşınma sebebin ise güçlü bir birliktelik veya evlilik olabilir. Kendi yuvanı kurmanın ve kendi çekirdek ailene sahip olmanın tadını çıkar. Duyguların karışık olabilir, ama her şeyin yolunda olduğunu bilmeli ve buna inanmalısın.

Bugün dikkat etmen gereken bir konu da var! Hislerinin iş hayatına yansıması seni zor durumda bırakabilir. Profesyonel dosyasını engelleyen duyguların, bazı konularda alınganlık yapmana sebep olabilir. Bu arada iletişim trafiği de hatları karıştırabilir. Özellikle yazılı iletişimde, şirket gruplarındaki konuşmalarda ve mailleşmelerde dikkatli olursan iyi edersin. Ayrıca diğer insanların motivasyonunu düşürmesine de izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...