17 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş iş dünyasında yükseliş seni bekliyor. Bugüne dek aldığın kararlar, gösterdiğin çaba ve tecrüben ile ödüllendirmek üzeresin. Günün ikinci yarısında katılacağın iş yemekleri, etkinlikler ya da eğitimler sırasında göreceğin ilgi elde ettiğin başarıyla orantılı olacak. Takdir edilmeye ve alkışlanmaya hazır ol. Bu dönemde özellikle yapacağın ticari anlaşmalar ve satışlar ile eline toplu para geçebilir. Ayın çalışanı ya da kazananı olmak üzeresin. Bu da sana prim, ikramiye veya maaş zammı olarak geri dönebilir.

Bu aşamada hafta sonunu iyice dinlenerek getirmelisin. Çünkü gelecek haftaya büyük bir hırs ve heyecanla başlayabilirsin. Elde ettin başarının daha fazlasını istediğin ve istemeye devam edeceğin bir süreçtesin. Fakat kendini çok fazla yormamalısın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Eşin ya da ailen senden ilgi bekliyor. Onlarla birlikte mutlu bir gelecek için heyecanlı olduğunu göstermelisin. Zira özellikle partilerin başarılarını kutlamak ve mutluluğu paylaşmak için yanı başında olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...