17 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün finansal konularda birtakım heveslere kapılarak bazı riskli yollara girebilirsin. Bugün var gücünle kazanmaya inanarak ısrarla şansını denemek isteyeceksin. Üstelik bu inancında yanılmayacaksın! Retroya rağmen aşk ve paradan yana şanslı olanlardansın. Hafta sonunun enerjisi ile şansının artacağını da söylemek mümkün. Dikkatli adımlar atarsan şansla ilişkini pekiştireceksin.

Tam da bu noktada dostlarınla ilişkine dikkat etmelisin. Sana her zaman destek veren ve seni seven insanlarla aranı iyi tutmalı, basit yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısın. Kalp kırmamalı ve sevgiyi paylaşmaya odaklanmalısın. Ailen, partnerin ve dostlarının yanında olduğu bir hafta sonu seni bekliyor. Bu arada bolca eğlenmeye ve hayattan keyif almaya odaklanmalısın.

Öte yandan karşına çıkan zamansız fırsatları da dikkatle değerlendirmelisin. Gerektiği durumlarda işi ertelememeli ve kazanmak için mücadele de etmelisin. Bu sayede beklenmedik kazançların keseni doldurmasını sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...