17 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünden itibaren kendi işinin patronu olabilirsin. Yeni bir düzen inşa etmenin ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirmenin zamanı geldi. Yapacağın başlangıçlarda iş ortamının verimliliğine dikkat etmelisin. Bunun için doğru kişilerle çalışmalı, özellikle yöneticileri iyi seçmelisin. Maddi ve manevi anlamda dengeli anlaşmalar yapmaya odaklanmalısın. Finansal anlamda kazandıklarının seni mutlu etmesini de hedeflemelisin.

Tam da bu noktada sevdiğin işi yapmaya odaklanmalısın. Önünde önemli bir fırsat var. Zira, Merkür'ün burcundaki gerileyişi beklenmedik bir şekilde sana ilerlemenin önünü açabilir. Fakat bugünlerde kişilerle değil olaylarla mücadele etmelisin. Ancak bu sayede ilerleyebilirsin.

Hafta sonu boyunca çalışacak değilsin. Öyleyse biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde seni değiştirecek ve yenileyecek bir aşka adım atabilirsin. Giyim tarzından tut da düşüncelerine kadar pek çok konuda perspektifini değiştirecek bu kişi hayatını da güzelleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...