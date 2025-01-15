16 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün birtakım içsel çatışmalar yaşayabilirsin. Duygularınla, istediklerin ama yaşamak zorunda kaldıklarınla ve hedeflerinle yüzleşebilirsin. Güneş ile Mars arasındaki karşıtlık, kafanı karıştırabilir. Ancak aynı zamanda hayattan ne istediğini belirlemenin zamanı geldiğini de hissettirebilir.

Önemli bir kırılma noktasından geçiyorsun! Hayatının bundan sonraki dönemini bugün atacağın adımlarla şekillendirebilirsin. İç sesine kulak verebilir ve bu sayede ne istediğini anlayabilirsin. Artık hedefine kilitlenmek, kesin ve net bir yaklaşımla harekete geçme vakti. Profesyonel hayatında da özel hayatında da kendine bir rota çiz. Yolun sonu ise mutluluğa açılsın.

Bu arada sadece ruhsal anlamda harekete geçmek yetmez. Bugün daha dinamik ve hareketli de olmalısın. Özellikle sağlığını da düşünerek spor ve egzersizlere odaklanmalısın. Ne derler bilirsin, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...