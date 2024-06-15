16 Haziran Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Neptün arasında meydana gelen kare açı, seni derin duygulara sürükleyebilir... Hislerin yoğunlaşabilir... Bu da seni daha hassas ve kırılgan hale getirebilir. Özellikle ailevi ilişkilerinde dikkatli olmalı ve duygusal kararlar vermekten kaçınmalısın. Hayal kırıklıkları yaşamamak için aile bireylerinden beklentilerini gözden geçirmen düşündüğünden daha büyük bir önem taşıyor. Kendini bir anda çok duygusal ve karmaşık hissetmen mümkün.

Tam da bu noktada yanında partnerini arayacağına eminiz. Tutkularının önüne geçen hislerin, ilişkinde romantik bir dönemin başlangıcı olabilir. Seni ailevi sorunlardan koruyacak ve destekleyecek kişi de partnerin olacaktır. Ona güvenmek bugün en çok ihtiyacın olan şey!

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde iş yerinde sezgilerinize güvenmeni tavsiye etmiyoruz. Daha ziyade mantıklı kararlar almak için çaba göstermeli ve duygusallıktan kaçınmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...