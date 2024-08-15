16 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün çakralarını aç ve enerjini yüksek tut. Mars ile Satürn'ün arasındaki kare açıdan olumsuz etkilenmeyen tek kişi sen olabilirsin. Hatta aksine bugünden karlı bile çıkabilirsin. Tam da bu noktada bir anda karar verdiğin ya da aniden teklif edilen önemli görüşmeler hayatının gündemini değiştirebilir. Kazancını arttırabilir ve kariyerinin seyrini değiştirebilir. Bu durumda tahmin edersin ki görüşmelerin iş hayatı ile ilgili olacak. Yeni bir başlangıç yapmanı sağlayacak görüşmelerde öz güvenin tazelenecek.

Mars iş hayatında başarı elde etmenin yanında yeni bağlantılar kurmada sağlayacak. Şimdiden söyleyelim bu dönemde kurduğun bağlantılar uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı sağlayabilir.

Bu arada duyguların ile mantığını karıştırma! Kuruntulardan uzak dur ve romantik ilişkini de dengeyi kaybetme. Gün içerisinde sıklıkla iş hayatındaki başarılarına odaklansan da aşk hayatını ihmal etme. Çünkü aşk seni besleyecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...