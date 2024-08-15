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16 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:01

Anlaşmazlıklar karşısında geri adım atın! Peki, 16 Ağustos Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ailevi konular ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Aile içi çatışmalar söz konusu olabilir. Özellikle de hane içindeki otorite figürü ile aranda sürtüşmeler yaşanabilir. Tabii bu durum fiziksel ve zihinsel anlamda enerjini düşürebilir. Hafta sonuna girmeden hemen önce kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başlayabilirsin. Fakat bu sorunların temelinin Mars ile Satürn arasındaki kare açı olduğunu unutmamalısın. 

Yani tüm bunların önümüzdeki birkaç gün içinde unutulacağını, düşünmelisin. Tam da bu noktada özellikle aile bireylerinle tartışmaya girmemeli, sevdiklerine karşı sabırlı ve anlayışlı olmalısın. Belki de keyifli bir cuma akşamı sofrasında ailenle bir araya gelerek mutlu anları paylaşmaya odaklanmalısın. Stresi kapının dışında bırakabilmek için güç gösterilerinden ya da otorite mücadelelerinden kaçınmalısın. 

Bu arada başarıya ulaşmanı sağlayacak iş seyahatleri de gündeme gelebilir. Bu fırsatı kaçırma ve sakın erteleme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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