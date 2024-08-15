16 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün fikirlerine güvenmelisin. Yaratıcı enerjini açığa çıkarmalı, bilgi ve tecrübenden de yararlanarak fark yaratabileceğine inanmalısın. Elde edeceğin başarılar kendine olan güvenini arttıracaktır. Zira Mars ile Satürn arasındaki kare açısının etkisi altında bile kendin olabilmek senin özel olduğunu gösterecektir.

Mars iş hayatının yanında ilişkilerine de etki edecek. Bugün mevcut ilişkini güçlendirmek için ihtiyacın olan cesareti bulacaksın. Partnerinle arandığı bir süredir devam eden soğukluğu ve çözülmeyen sorunları aşmanın bir yolunu bulacaksın. Bu sayede uzun zaman sonra belki de ilk kez huzurlu ve keyifli hissedeceksin. Onunla uzun sohbetler ve geleceğe dair konuşmalar da yapabilirsin. Romantik ilişkinde sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmek, partnerine güvenmek ve aşkı hissetmek sana güç verecektir.

Bu arada yeni bir ilişkiye atılmak da iyi bir fikir olabilir. Kafanı karıştırmak istemeyiz ama zorlandığın bir ilişkiyi yürütmeye çalışmaktansa yeni bir aşka erken açmak yaratıcı kişiliğini besleyebilir. Belki de aradığın heyecan bu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...