16 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerin için zorlayıcı bir gün olacak. Dikkat et, bu dönemde aşkın ve sabrın sınanacak. Çünkü Satürn ile Mars arasındaki kare açının etkisi seni de saracak. Özellikle aşk hayatında seni, resmen yargısız infaz yapmaya sevk edecek. Sevdiklerine karşı öfkeli tavırların sorunları çözmek yerine büyütecek. Etkisi dört gün sürecek bu negatif açı kalıbından aşkla çıkabilmek için kendini bir adım geri çekmelisin. Partnerlerini dinlemeden karar vermemeli ve sinirlerine hakim olmalısın.

Öte yandan Mars iş hayatında ise sabrını sınayacak. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak konusunda aceleci yaklaşımlar sergileyebilirsin. Hızlı kararlar ve düşünmeden atılan adımlar başarısızlık getirebilir. Gökyüzünün güçlü etkisine rağmen sakinliğe odaklanmalısın. Hafta sonuna girmeden önce yaşadığın stres seni yorabilir.

Tam da bu noktada sana biraz egzersiz ve fiziksel aktivite tavsiye etmeliyiz. Enerjini atmanın bir yolunu bul. Üzerindeki negatif yüklerden kurtul. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...