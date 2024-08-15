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16 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

16 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:01

Geçmiş, yeniden kıymetelenecek! Peki, 16 Ağustos Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 16 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uzun zamandır köşeye attıklarını çıkarmanın zamanı geldi. Özellikle de iş hayatında bir köşede birikmiş ve unutulmuş olan işler gündeme gelebilir. Tozlu rafları karıştırırken bulduğun yarım kalmış işler hayatının seyrini değiştirebilir. Zira Mars ile Satürn arasındaki kare açı, geçmişin kıymetleneceğinin haberini veriyor. Bu aşamada eski işleri güncellemek ve geçmişim birikimini teknoloji ile birleştirmek beklediğinden çok daha fazla kazanmanı sağlayabilir. 

Öte yandan bir köşeye atıp unuttun yatırımların da değerlenebilir. Sanıyoruz şimdi tüm eski pantolonların cebini karıştırma zamanı geldi. Çünkü bu dönemde nereden ne çıkacağı belli olmaz! 

Aşk da benzer bir şekilde geçmişin izlerini taşıyabilir. Kim bilir belki de ilk aşkınla yeniden bir araya gelebilirsin. Nostalji kokan anlar hayatını düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde güzelleştirebilir. Tüm bunların yanında kardeşler ve kuzenler arasında küslük de son bulabilir. Bugün, geçmişin iyi yanlarını yanına alıp geleceğe odaklanmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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