16 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün uzun zamandır köşeye attıklarını çıkarmanın zamanı geldi. Özellikle de iş hayatında bir köşede birikmiş ve unutulmuş olan işler gündeme gelebilir. Tozlu rafları karıştırırken bulduğun yarım kalmış işler hayatının seyrini değiştirebilir. Zira Mars ile Satürn arasındaki kare açı, geçmişin kıymetleneceğinin haberini veriyor. Bu aşamada eski işleri güncellemek ve geçmişim birikimini teknoloji ile birleştirmek beklediğinden çok daha fazla kazanmanı sağlayabilir.

Öte yandan bir köşeye atıp unuttun yatırımların da değerlenebilir. Sanıyoruz şimdi tüm eski pantolonların cebini karıştırma zamanı geldi. Çünkü bu dönemde nereden ne çıkacağı belli olmaz!

Aşk da benzer bir şekilde geçmişin izlerini taşıyabilir. Kim bilir belki de ilk aşkınla yeniden bir araya gelebilirsin. Nostalji kokan anlar hayatını düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde güzelleştirebilir. Tüm bunların yanında kardeşler ve kuzenler arasında küslük de son bulabilir. Bugün, geçmişin iyi yanlarını yanına alıp geleceğe odaklanmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...