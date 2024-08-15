16 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her şeyin hızla çözüme ulaşmasını bekleyebilirsin. Ancak sabırlı ol, Mars ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altında planların tepetaklak olabilir. Özellikle önemli işlerde ve teslim tarihi yaklaşan projelerde birtakım gecikmeler yaşanabilir. Bu aşamada her zamankinden daha esnek ve sakin olmalısın. Çünkü çözmen gereken tüm işleri hafta sonu başlamadan halledeceksin. Fakat bu başarı sabırlı, disiplinli ve özverili bir çalışma süreci gerektirecek.

Öte yandan Satürn'ün desteği ile kontrol ve güç konularında etkini artırabilirsin. Doğal bir lider olduğunu göstermek ve otoriteni kabul ettirmek için her zamankinden daha hevesli olabilir. Ayrıca bu konuda başarılı da olacaksın!

Tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki romantik ilişkilerinde ve ailevi meselelerde otoriter bir duruş sergilemek zor olabilir. Hatta senin için pek de iyi olmayabilir. Duygularını kontrolsüzce yaşayarak sevgiyle güçlenmeyi denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...