15 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Mars ve Uranüs'ün kavuşumu ilişkilerinde büyük değişimlerin habercisi olabilir. Bu sözümüz özellikle bekar Terazi burçları için! Bugünlerde eklenmedik karşılaşmalar ve yeni başlangıçlar yaşanabilir... Zaten bu enerji, sana güçlü bir flört etme arzusu ve heyecan katacak.

Tam da bu noktada hatırlatmak isteriz ki sağlıklı bir ilişki için karşı tarafa en baştan açık ve dürüst olmalısın. Beklentilerini ve duygularını ifade etmekten çekinmemelisin. İlişkiden keyif almanın en iyi yolu bu. Zira ihtiyacın olan duygusal dengeyi bu sayede kolayca sağlayabilirsin. Öte yandan bu dönemde yeni insanlarla tanışmaktan ve sosyalleşmekten de kaçınmamalısın. Yalnızca aşk hayatını değil sosyal yaşantını da etkileyecek bağlar kurmak üzeresin.

Son olarak iş hayatından söz etmeliyiz. Uranüs'ün ilişkilerini etkilediği bugünlerde iş ortaklıklarında ve ekip çalışmalarında öne çıkacaksın. Yeni projeler ve iş fırsatları seni bekliyor. Sosyal becerilerinle iş hayatında fark yaratma şansın bir hayli yüksek. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...