15 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Mars ve Uranüs'ün kavuşumu kısa yolculuklar ve kısa vadeli planlara odaklanmanı sağlayabilir. Bu dönemde yeni yerlere seyahat etmek ve tüm sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebilirsin. Bu enerjinin hayatına heyecan kaymasına izin vermelisin. Bu sayede kısa vadeli planlar yaparak, hayatına renk katabilirsin.

Tam da bu noktada aşk hayatına dair uyarılarda bulunmalıyız. Özellikle bekar Kova burçları bugünlerde aşka kapılmamalısın. Romantik bir aşk yerine flörtleşmelere ve tabiri caizse yaz aşklarına odaklanmalısın. Görünen o ki senin için uzun vadeli aşk mevsimi değil.

Gelelim iş hayatına... Bu dönemde kariyerinde de gelip geçici işlere odaklanmalısın. Yeni bir işe imza atmak veya iş değiştirmek için doğru bir zamanda değilsin. Bunu yerine stabil düzenini koruyarak kariyerin için kısa vadeli yatırımlar yapmalısın. Bu sayede risk almadan geleceğini şekillendirme fırsatı bulabilirsin. Bu fırsatı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...