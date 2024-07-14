15 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün meydana gelen Mars ile Uranüs'ün kavuşumu yüksek enerji ve motivasyonla dolup taşmanı sağlayacak. Bol şans ve eğlence dolu bir gün, hatta hafta seni bekliyor. Bu dönemde ağzından çıkan her şeyin gerçekleşme olasılığı bir hayli yüksek. O nedenle sözlerine dikkat etmelisin. Derler ki 'söz büyüdür' ve sen bunu hissedeceğin bir gün yaşıyacaksın. Tam da bu noktada neye ihtiyacın varsa sık sık kalbinden geçirmeni tavsiye ederiz!

İş arıyorsan başvuru yapmaya, duygusal anlamda desteğe ihtiyacın varsa kalbini çalacak bir yabancıya ya da paraya odaklan... Bu konular ile ilgili alacağın aksiyonlara resmen Uranüs yanıt verecek. Şansını açan bu enerji yolunu da açacak.

Ne diyelim fırsat bu fırsat! Mevcut düzenini iyileştirme şansın olduğunu da unutma. Karşına çıkacak yeni iş ve kariyer fırsatlarını değerlendirmekten kaçınma. Cesur ve kararlı bir şekilde hareket ederek başaramayacağın hiçbir şey yok. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...