15 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kardeş veya aile bireyleriyle iş anlaşması yapabilirsin. Ortaklık konusunda attığın bu hamle seni biraz tedirgin edebilir. Birilerine bağlı kalmayı sevmeyen özgürlüğüne düşkün yapın ve güvensizliğin işleri zorlaştırabilir. İnce bir çizgide yürüyorsun... Aile bağlarını sarsmadan, tedirgin olmadan ve özgür kalarak düzeni sağlamalısın.

Merkür'ün Oğlak burcunda konumlandığı günlerde akılcı çözümlerle sonuca ulaşmaya odaklan. Bu işi sorunsuz bir şekilde yürütebilirsen maddi anlamda rahat edebilirsin. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...