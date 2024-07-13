14 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Chiron'un güçlü etkileşiminden ve zorlu kare açısından söz edeceğiz. Bu dönemde finansal konularda dikkatli ve garantici olman gerekebilir. Zira dikkatli olmazsan, beklenmedik harcamalar veya kayıplarla karşılaşabilirsin. Bütçeni kontrol altında tutmalısın. Geleceğe yönelik planlarını sağlam temeller üzerine inşa etmelisin. Yeni projelere başlamak içinse son derece detaylı bir plan yapmalı ve emin olmadan harekete geçmemelisin. Bu ara iş hayatında da önceliğin maddi güvenliğin olsa iyi edersin.

Chiron etkisinde duygularını da ihmal etmemelisin. Ruhsal anlamda hassas bir dönemdesin, geçmiş travmalarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu sebeple fiziksel ve duygusal sağlığına özen göstermelisin. Mesela, biraz meditasyonla iç dünyana dönmek sana iyi gelecektir.

Son olarak aşk hayatında ise duygusal açıdan destekleyici bağlar kurmaya ihtiyaç duyacaksın. Anlayışlı ve şefkatli davranışların, ilişkinizi olumlu yönde etkileyecek. Bugün sana en çok o iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...