14 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün meydana gelen Güneş ve Chiron karesi, finansal konularda dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Bu dönemde ani harcamalardan kaçınmalı ve mümkün oldukça bütçeni kontrol altında tutmalısın. Hatta ve hatta kendini güvence altına almak için yatırım planlarını önceliklendirmelisin. Para yönetiminde yeni fikirlere açık olabilirsin, fakat aldığın risklere dikkat etmelisin. İş değişikliği, istifa ya da finansman olmayı planladığın projeler için ise doğru bir gün değil.

Chiron'un etkisi altında düzenini bozmadan konfor alanında kalman gereken bir güne başlıyoruz. Bu süreçte, aile içinde de bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Sakinliğini korumalı ve sevdiklerinle arandaki bağları güçlendirmek için samimi konuşmalar yapmalısın.

Tüm bunların yanında ikili ilişkilerinde güven duygusunu pekiştirmeye odaklanmalısın. Bu sayede gökyüzünün olumsuz etkilerinden sıyrılabilir, huzur bulabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...