14 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün meydana gelen Güneş ve Chiron karesi, güvenini sarsan olayları geride bırakmanı sağlayacak! Resmen yenilendiğin ve tazelendiğin bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren kendini her zamankinden daha güçlü hissedeceksin. Kendinen emin ve öz güvenli duruşunla kendine yeni bir benlik inşa etme fırsatı bulacaksın. Sağlığına, bedenine ve ruhuna iyi gelecek aktivitelerle meşgul olacaksın. Alışık olduğumuz Aslan burcu cesareti ve üstünlüğünü her zamankinden çok daha fazla hissettiğimiz bir güne başlıyoruz.

Tabii bu durum iş hayatında bir hayli işe yarayacak. Özellikle ortak projelerde daha fazla sorumluluk alarak, takım çalışmalarına liderlik edeceksin. Hatta bugün, yeni fırsatlar karşına çıkabilir ve sen cesaretle beklenmedik adım arabilirsin!

Bize soracak olursan, aşk hayatında da sınırları zorlayacaksın. Başarılı ve güçlü olduğun kadar, aşık ve romantik de olacaksın. Ne dersin güzel bir Pazar akşamını partnerinle romantik bir atmosferde tamamlamak harika olmaz mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...