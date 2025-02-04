14 Şubat’ı Herkes Gibi Kutlamak İstemeyenlerin 10 Özel Tercihi
14 Şubat’ı Herkes Gibi Kutlamak İstemeyenlerin 10 Özel Tercihi
14 Şubat pek çok kişi için özel bir gün olabilir ancak herkesin kalplerle bezeli kartpostallar ve çiçek demetleri arasında kaybolmak gibi bir planı yoktur diye düşünüyoruz. Eğer bu özel günü daha anlamlı kılmak istiyorsan önerilerimize göz atabilirsin!
1. Eski fotoğraflarınızı açıp beraber olduğunuz süreçte neler yaşadığınızı konuşabilirsiniz.
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2. Yaratıcılığınızı konuşturma vakti: İki taraflı bir hikaye yazın.
3. En sevdiğiniz renkleri seçip o renklerdeki atıştırmalıkları alın ve onlarla film gecesi düzenleyin!
4. Restorantta birbirinizle ilk defa tanışıyormuş gibi buluşun!
5. Sevginizin nişanesi olarak sevdiğiniz bir bitkiyi ekin ve ona beraber bakın.
6. Seramik hamuru alıp farklı figürleri beraber oluşturabilirsiniz.
7. Hava güzelse şahane bir fikir olur: Gördüğünüz çiçeklerden mini bir karton vazo yapabilirsiniz!
8. Bu önerilerin olduğu bir kavanoz oluşturup rastgele bir aktivite seçebilirsiniz!
9. İkinizi hatırlatan şeyleri eğlenceli bir şekilde dijital ortamda çizebilirsiniz.
10. Hatta bu çizimleri animasyona dönüştürebilirsiniz!
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