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14 Şubat’ı Herkes Gibi Kutlamak İstemeyenlerin 10 Özel Tercihi

14 Şubat’ı Herkes Gibi Kutlamak İstemeyenlerin 10 Özel Tercihi

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 19:46

14 Şubat pek çok kişi için özel bir gün olabilir ancak herkesin kalplerle bezeli kartpostallar ve çiçek demetleri arasında kaybolmak gibi bir planı yoktur diye düşünüyoruz. Eğer bu özel günü daha anlamlı kılmak istiyorsan önerilerimize göz atabilirsin!

1. Eski fotoğraflarınızı açıp beraber olduğunuz süreçte neler yaşadığınızı konuşabilirsiniz.

1. Eski fotoğraflarınızı açıp beraber olduğunuz süreçte neler yaşadığınızı konuşabilirsiniz.

Eski fotoğraflarınızı, eski mektuplarınızı ve hatta birbirinize aldığınız hediyeleri toplayıp evde mini bir tarih turu düzenleyin. Birbirinizin geçmişteki en komik anılarını canlandırarak nostaljiyi komik bir tiyatroya dönüştürün!

2. Yaratıcılığınızı konuşturma vakti: İki taraflı bir hikaye yazın.

Biriniz hikayeyi başlatın ve diğeri devam ettirsin. Sıradan bir aşk hikayesi yerine tamamen yaratıcı, bol esprili ve absürt bir öykü ortaya çıkartın. Her sayfada Her sayfaya kendinizden bir detay ekleyin. Sonunda ortaya çıkan hikaye gelecekte tekrar hatırlamak isteyeceğiniz o tatlı absürtlük olacak!

3. En sevdiğiniz renkleri seçip o renklerdeki atıştırmalıkları alın ve onlarla film gecesi düzenleyin!

En sevdiğiniz rengi seçin ve ikiniz farklı marketlere gidin. O renkte hangi atıştırmalıklar varsa sepetinize ekleyin ve eve geldiğinizde birbirinize aldıklarınızı gösterin. Muhakkak beğeneceğiniz bir şeyler çıkacaktır!

4. Restorantta birbirinizle ilk defa tanışıyormuş gibi buluşun!

Bir restorantta iki kişilik yer ayırtın ve ikiniz de aynı saatte orada olun. Birbirinizi hiç tanımıyormuş gibi davranın. Ortaya epey eğlenceli şeyler çıkacak, eminiz!

5. Sevginizin nişanesi olarak sevdiğiniz bir bitkiyi ekin ve ona beraber bakın.

5. Sevginizin nişanesi olarak sevdiğiniz bir bitkiyi ekin ve ona beraber bakın.

Birbirinize ne kadar değer verdiğinizi miktar olarak ölçmeyebilirsiniz ama en azından ekeceğiniz bir bitki ile sevginizi ve şefkatinizi fiziksel olarak ve güzel bir yol ile gösterebilirsiniz. Yetiştireceğiniz bitki, ilişkinizin nişanesi olsun.

6. Seramik hamuru alıp farklı figürleri beraber oluşturabilirsiniz.

6. Seramik hamuru alıp farklı figürleri beraber oluşturabilirsiniz.

Dediğimiz gibi, önerilerimiz için çok yetenekli olmanıza gerek yok! Tamamen yaratıcılığınız konuşturmanızı isteriz. Sevdiğiniz figürleri seramik hamuru ile yeniden şekillendirin ve ta-daa! Sevgililer Günü'nden hatıra kutunuza bir şey daha ekleyebilirsiniz!

7. Hava güzelse şahane bir fikir olur: Gördüğünüz çiçeklerden mini bir karton vazo yapabilirsiniz!

7. Hava güzelse şahane bir fikir olur: Gördüğünüz çiçeklerden mini bir karton vazo yapabilirsiniz!

Özel günlerde herkes birbirine çiçek alabilir ya da internetten sipariş verebilir. Ama o çiçeği anlamlı kılmak yine kişinin elinde olur. Bu önerimizde partnerinizle beraber doğa yürüyüşüne çıkmadan önce küçük bir parça karton alıp üzerine vazo çizin ve yürüyüş yaparken gördüğünüz çiçekleri kartona yapıştırın. Sevgilinize verebileceğiniz en anlamlı çiçek olacağından eminiz!

8. Bu önerilerin olduğu bir kavanoz oluşturup rastgele bir aktivite seçebilirsiniz!

8. Bu önerilerin olduğu bir kavanoz oluşturup rastgele bir aktivite seçebilirsiniz!

Eğer beraber yapmak istediğiniz aktivite konusunda tıkandıysanız, farklı aktiviteleri küçük kağıtlara yazıp bir kavanozda biriktirin. Sonrasında o aktiviteyi tamamladığınızda 10 üzerinden bir puan verin.

9. İkinizi hatırlatan şeyleri eğlenceli bir şekilde dijital ortamda çizebilirsiniz.

9. İkinizi hatırlatan şeyleri eğlenceli bir şekilde dijital ortamda çizebilirsiniz.

Bunun için çizim yeteneğinizin çok iyi olmasına hiç gerek yok. Dijital ortamda çeşitli boyalar, fırçalar ve hatta yapay zekâ ile yaratıcılığınızı konuşturun, ardından14 Şubat için eğlenceli olduğu kadar unutulmaz bir hatıra bırakın.

10. Hatta bu çizimleri animasyona dönüştürebilirsiniz!

Önce basit şeylerle başlayın, mesela meyve ya da çiçek çizmeye başlayabilirsiniz. Sonrasında birbirinizi çizip bunu yapay zekâ araçları ile animasyona çevirebilirsiniz.

Bu özel anları HUAWEI’den Sevgililer Günü hediyeleri ile ölümsüz hale getirin!

Bu özel anları HUAWEI’den Sevgililer Günü hediyeleri ile ölümsüz hale getirin!

Altının en akıllı haliyle aşk dolu bir sürpriz yapmak için HUAWEI MatePad Pro, en güzel sözleri duyduğunuz sevdiğinizden en güzel sesleri duyabileceğiniz HUAWEI FreeBuds Pro 4, birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız sevdiğinize HUAWEI WATCH GT 5 Pro ve daha fazlası için HUAWEI’in özel kampanyasını inceleyebilirsiniz. 

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