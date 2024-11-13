14 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gerçek bir ilham kaynağısın. İlham dolu fikirler, yaratıcı projeler, sanatsal ve estetik dokunuşlarla iş hayatında mükemmele odaklanacaksın. Bu aşamada üst düzey bir başarı elde edebileceğini de söylemekte yarar var. Kendine güvenli bir şekilde hedefine odaklanırsan, senin dokunuşlarınla her iş bambaşka bir hal alabilir.

Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisi altında, başkalarından fikir almayı da unutma. Bireyselciliğe fazla kapılarak kendini yalnızlaştırabilirsin. Ancak bugün bunun aksine hem iyi bir yönetici ve lider hem de destekleyici bir takım arkadaşı olmalısın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Kalbinin sesine ne kadar kulak veriyorsun? Bize soracak olursan pek de duygularına odaklanmıyor gibisin. Oysa seni güçlü kılan ve dengede tutan şey hissettiklerin. Bu yüzden kalbinin sesine kulak vermelisin. Bu sayede iş hayatındaki sihrini özel hayatına da yansıtabilirsin. Aşk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...