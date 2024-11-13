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14 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.11.2024 - 19:01

Hislerinize kulak verin! Peki 14 Kasım Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün önceliğin duyguların olacak! Profesyonel hayatında dahi birtakım duygusal kararlar verme ihtimalin bir hayli yüksek. Bu denele iş birlikleri ve ortaklıklar için doğru bir gün değil. 

Tam da bu noktada, Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açının seni, ortak projeler ile sınayacağını söylemeliyiz. Detaycı, ve dikkatli kişiliğin, geniş bir vizyona sahip bakış açın ile bu süreci dikkatle yönetmelisin. Son kararı ise mümkünse yarına bırakmalısın. Yaratıcı fikirler, kârlı gibi duran işler karşına çıksa dahi söz konusu düzen iş birliği ile sağlanacaksa temkinli olmalısın. 

Duyguların birtakım profesyonel kararlarını geciktirse de aşk hayatına iyi gelceği kesin. Güneş, sana aşkı doyasıya yaşama fırsatı veriyor. Kalbinin sesini dinlersen, olman gereken yere ulaşacaksın. Bugün çalışma gurupları ya da sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsin. Ona bir şans vermeyi de düşünmelisin. Belki bir anlığına kalbini çalmaktan fazlasını başarabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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