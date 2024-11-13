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14 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.11.2024 - 19:01

Geçmiş ve gelecekten arınacaksınız! Peki 14 Kasım Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ruhsal anlamda kıymetli bir arınma fırsatı bulacaksın. Geçmişe de geleceğe de sünger çekip ana odaklanacaksın. Hayattan aldığın keyfin arttığı, heyecanın yükseldiği bir döneme giriyorsun. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açı, adeta ruhunu temizlerken kendine yeni bir rota da çizeceksin. 

Şimdi ilişkilerinde güven ve sevgi kadar huzur da gündemde olmaya başlayacak. Birlikteliğinin dinamiklerini değiştireceksin. Bunun için partnerine ilginç sürprizler yapabilirsin. Onu şaşırtıp aranızdaki bağı güçlendirebilirsin. Bekar Aslan burçları ise bu durumun tam tersine; daha bireyselci bir yaklaşım ile yüzeysel ilişkilere odaklanabilirler. 

Hadi biraz da iş ve paradan söz edelim. Maddi konuların hayatında daha az yeri olduğu, manevi bir süreç içerisindesin. Kazanmak yerine mevcut düzenini korumayı tercih edebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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