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14 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.12.2024 - 19:01

Kararlı ve dediğim dedik! Peki 14 Aralık Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün birtakım güç tartışmalarının içerisine girebilirsin. Aman dikkat, romantik ilişkini de bu yüzden yıpratabilirsin. Her zaman dengeyi sağlamaya çalışan kararsız kişiliğin yeni, kararlı ve dediğim dedik bir ruh haline bırakabilir.

İşte tam da bu noktada, sinirler biraz gerilebilir. İstediğinin olması için ısrar etmene bile gerek yok oysa! Sakin kılırsan, işler zaten istediğin gibi olacak. Evrende bir denge var ve sen bunu bozacak kadar ısrarcı olursan, olacağı oldurmayabilirsin. Uzun lafın kısası, bugün biraz akışına bırakmalısın. Tevekkülünü et, gerisi gelecektir! 

Daha da önemlisi güç gösterisi ve otorite kurma çabasından da vazgeç. Bunu yerine istediğini almak için elinden geleni yap yeterli. Göreceksin kararlı ve net duruşunla istediğin her şeyi kısa yoldan elde edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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