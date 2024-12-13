14 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün basit kıskançlıklara kapılabilirsin. Sevdiklerini kimse ile paylaşmak isteyemeyebilirsin. Hatta tüm ilginin sende toplanmasını bekleyebilirsin. Partnerinle heyecan dolu anlar yaşamak da gündeminde yer alabilir. Belki de baş başa bir kaçamak planlayabilirsin.

Romantik ve tutkulu bir yaklaşım sergileyeceksin! Görünen o ki bu hafta sonu odağında aşk olacak. Bu arada bekar Aslan burçlarını da unutmadık, sizin için katılacağınız bir etkinlik ya da partide aşk var. Onu gördüğün an tanıyacaksın... Dahası bir anda aşka kapılacaksın. Yüzeysel bir ilişkinin peşine düşmen ve duygularına odaklanman da bir hayli olası, dikkatli ol!

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde iş hayatında da duygusal seçimler yapabilirsin. Başarılı ve göz önünde olmak için hırsına kapılabilirsin. Rekabet duygunu besleyen bu durum, kıskançlık olmasa da en iyi olma telaşına dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...