onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aslan Burcu
14 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

14 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
13.12.2024 - 19:01

Kıskançlık sizi rekabete sokabilir! Peki 14 Aralık Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 14 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün basit kıskançlıklara kapılabilirsin. Sevdiklerini kimse ile paylaşmak isteyemeyebilirsin. Hatta tüm ilginin sende toplanmasını bekleyebilirsin. Partnerinle heyecan dolu anlar yaşamak da gündeminde yer alabilir. Belki de baş başa bir kaçamak planlayabilirsin. 

Romantik ve tutkulu bir yaklaşım sergileyeceksin! Görünen o ki bu hafta sonu odağında aşk olacak. Bu arada bekar Aslan burçlarını da unutmadık, sizin için katılacağınız bir etkinlik ya da partide aşk var. Onu gördüğün an tanıyacaksın... Dahası bir anda aşka kapılacaksın. Yüzeysel bir ilişkinin peşine düşmen ve duygularına odaklanman da bir hayli olası, dikkatli ol! 

Gelelim iş hayatına! Bu dönemde iş hayatında da duygusal seçimler yapabilirsin. Başarılı ve göz önünde olmak için hırsına kapılabilirsin. Rekabet duygunu besleyen bu durum, kıskançlık olmasa da en iyi olma telaşına dönüşebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın