13 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bol bol paradan söz edeceğiz! Çünkü yılın en kazançlı dönemine giriyorsun. Ekonomik anlamda düzeni ve disiplin sağlamak üzeresin. Finansal gücünü sağlamlaştırdığın, ayakları yere sağlam basan bir düzen inşa ettiğin günler başlıyor. Sanki her kararını ilmek ilmek işliyorsun. Bu sayede de başarılı oluyorsun.

Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu, hayal ettiğin düzeni kurman konusunda seni destekliyor. Bu aşamada bazı sezgilerine ve iç sesine de güvenmen gerektiğini unutma. Doğru kişilerle ilişki kurarak sana en uygun iş modelini referans alıp kendine adeta sarsılmaz bir imparatorluk kurma şansın var! Elbette bunun için harekete geçmelisin. Çokça emek harcamalısın ve pek çok şeyi aynı anda düşünüp yönetmelisin.

Zor bir yükün altına giriyorsun! Evet kârın büyük olacak ama bunun için yanında güvendiğin insanlara ve manevi desteğe ihtiyacın var. Sana uzanan eli geri çevirme. Özellikle ailenden ve aile büyüklerinden alacağın destek, başarının anahtarı olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...