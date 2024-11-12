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13 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.11.2024 - 19:01

Şımarma sırası sizde! Peki 13 Kasım Çarşamba gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aile yapında güçlü değişiklikler söz konusu olabilir. Bugüne dek üstlendiğin sorumlulukları geri vermek isteyebilirsin. Zira bu aralar, sevdiklerini korumak yerine onların seni koruduğunu hissetmeye ihtiyacın var. Özverili olmak ve fedakarlığı bu kez karşındakilerden bekleyeceksin. 

Önemsendiğini hissetmek için ne yapman gerektiğini ise içten içe hissediyorsun. Tam da bu noktada sana yol gösteren, Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumu olacak! Kendinden emin, ne istediğini bilen ve cesur bir şekilde harekete geçeceksin. Hatta belki de sınırlarını yeniden inşa etmek adına taşınma planları dahi yapacaksın. Kendine ait bir yuva kurmak için harekete geçebilirsin. O zaman bu durumda ufukta bir de aşk var diyebilir miyiz? Çünkü kendini korumanın yanında, çekirdek aileni korumak ve ait hissetmek de son derece önemli bir hale gelecek

Hane içindeki dengeleri kurduktan sonra, iş hayatına daha fazla vakit ayırabilirsin. Hazır Plüton, Oğlak burcunda konumlanmış iken kendine ait bir iş kurmayı da düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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