13 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün manevi bir dönüşüm yaşayacaksın. Uzun zamandır kendine odaklandığın ve iç dünyana döndüğün bir süreçtesin. Şimdi de ruhsal anlamda beslendiğin, kişisel gelişime önem verdiğin ve hedeflerine adım adım ilerlediğin; üstelik eskisinden daha da güçlü olduğun günler başlıyor.

Yaşadığın kişisel farkındalıkları da cebine koyarak geçmiş ile yüzleşmen gerekebilir. Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumun enerjisiyle bu fırsatı kaçırmamalısın. Çünkü önüne bakmanın en iyi yolu bu. Ve yüzleşmenin en doğru zamanı geldi! Ailevi travmalar, bağlanma sorunları, iş hayatındaki düzensizlik ve ne istediğini bilmeme durumlarından kurtulacaksın. Bundan sonra neredeyse yıl sonuna kadar kendinden emin ve ne istediğini bilen bir duruş sergileyeceksin.

Anlaşılan bu astrolojik olayın etkisi altında Kova burçları geçmişi telafi edecek, geleceği ise garanti altına alacak. İşte senin yeni maceran bu. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...