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13 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

13 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
12.11.2024 - 19:01

Kalıcı olarak değişiyorsunuz... Peki 13 Kasım Çarşamba gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün manevi bir dönüşüm yaşayacaksın. Uzun zamandır kendine odaklandığın ve iç dünyana döndüğün bir süreçtesin. Şimdi de ruhsal anlamda beslendiğin, kişisel gelişime önem verdiğin ve hedeflerine adım adım ilerlediğin; üstelik eskisinden daha da güçlü olduğun günler başlıyor. 

Yaşadığın kişisel farkındalıkları da cebine koyarak geçmiş ile yüzleşmen gerekebilir. Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşumun enerjisiyle bu fırsatı kaçırmamalısın. Çünkü önüne bakmanın en iyi yolu bu. Ve yüzleşmenin en doğru zamanı geldi! Ailevi travmalar, bağlanma sorunları, iş hayatındaki düzensizlik ve ne istediğini bilmeme durumlarından kurtulacaksın. Bundan sonra neredeyse yıl sonuna kadar kendinden emin ve ne istediğini bilen bir duruş sergileyeceksin. 

Anlaşılan bu astrolojik olayın etkisi altında Kova burçları geçmişi telafi edecek, geleceği ise garanti altına alacak. İşte senin yeni maceran bu. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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