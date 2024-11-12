13 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün günlük rutinlerini ve çalışma tarzını değiştireceksin. Her zamanki gibi kendini ve yaptığın işi ciddiye alan bir tavır sergileyeceksin ancak, sorumluluklarını daha az önemseyeceksin. Dahası kariyer hedeflerinin de değiştiğini fark edeceksin. Belki de bugünden itibaren, artık eskisi kadar idealist olmayacaksın.

Mars ile Plüton'un Oğlak burcundaki kavuşum, seni adeta tersine çevirecek! Birtakım yüzeysel maceraların peşine düşebilirsin. Anlık heveslerin, teknolojiye olan merakın ve yeniliği olan ilgin sayesinde birtakım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Tutkulu hedefler yerine, bu seferlik kısa sürede maceralar arayacaksın.

Tam da bu noktadan iş hayatında yükünü azaldığını fark edeceksin. Belki bu sayede biraz da kendine vakit ayırmalısın. Mesela bir süredir ihmal ettiğin sağlığına odaklanmalısın. Genel bir kontrol, birkaç kan tahlili ile iyi olduğundan emin olabilirsin. Eğer küçük sorunların varsa bunları göz ardı etme, sağlığın ile sınanmak istemezsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...