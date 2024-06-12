13 Haziran Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün eski defterler açılıyor. Güneş ile Chiron atmışlığı, son bulan ilişkileri yeniden gündeme getiriyor. Yarım kalanları tamamlamanın zamanı geldi. Aklından çıkmayan ve kalbinden atamadığın o kişi ile bir araya gelmelisin. Son zamanlarda en büyük tutkun olan bu kişi, senin ruh eşin olabilir. Kendinin en iyi versiyonunu bulmuş olabilirsin. Şimdi onu geri kazanmak için bir şeyler yapmaya hazırsın!

Aşkta gurur olmadığını biliyorsun. Haklı da olsan, haksız da olsan ilk adımı at. Bu sayede geçmişi düzeltemesen de geleceği düşlerinin ötesine dönüştürebilirsin... Bu süreçte sakin ve temkinli olmalısın. Ne istediğinden emin olarak hareket etmeli, aşkı dolu dolu yaşamalısın.

Bu arada, son derece güçlü ve romantik enerjin iş hayatına da yansıyacak. Uzun vadeli hedeflerin için her zamankinden daha tutkulu bir şekilde harekete geçebilirsin. Üstelik beklediğin haber geliyor ve sen hayal ettiğin düzeni kurmak için belki de sadece birkaç saat daha sabretmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...