13 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün derin bir merakla her şeyin ardındaki gerçeği görmek isteyeceksin. Aile sırları, dost kazıkları, iş hayatındaki sinsi planlar ve hatta hayata dair keşifler gündeminde olacak. Hislerine ve sezgilerine güvenirsen, ortaya çıkan gerçekler seni bile şaşırtacak!

Tam da bu noktada sakladığın sırlar varsa dikkatli olmanı da öneririz! Öte yandan ortaya çıkan sırların işine yarayacağını da bilmeni isteriz. Zira, ardından çevirilen işler ortaya çıktığında değerin anlaşılacak. Her zamanki net duruşun, ele avuca sığmaz maceracı ruhun ve öngörülerin bir hayli işine yarayacak. Sınırların genişleyecek. Bugünden itibaren elde edeceğin zaferler, senin çabalarının dışında insanların akılsızlığından da olacak.

Uzun lafın kısası, yüzeysel planlar ve kötücül düşüncelerden arınarak sahiden mutlu olacaksın. Etrafında gerçekten dürüst ve doğru kişilerin kalmasını isteyeceksin. E tabii bunu da zamanla sağlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...