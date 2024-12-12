13 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ailene vakit ayıracaksın! Görünen o ki sevdiklerinle zaman geçirip içten ve anlamlı sohbetler yapmaya ihtiyaç duyabilirsin. Kendini sevdiklerin ile birlikte mutlu ve özgür hissedeceksin. Onlarla birlikte huzura ulaşacak ve kendini bir hayli iyi hissedeceksin. Bir süredir aile gündeminde yer alan maddi ve manevi sıkıntılar son bulacak!

Bu Cuma günü, sevdiklerinle hoş bir kutlama yapabilirsin. Şöyle dertleri bir kenara bırakıp birlikte olmanın tadını çıkarın. Özellikle de bir süredir görmediğin aile bireyleri ve uzaklarda yaşayan dostlarla hasret gidermenin tam zamanı. Sevgi bağları ile güçlendiğin bugün, yaralarını saran da ailen olacak. Daha da önemlisi değerli hissettiğin kişilerin yanında özgürlüğü düşünmeden, bağlanma korkusu olmadan rahat bir nefes alacaksın.

Tüm bunların dışında bir de işe başlayacaksın. Öz kaynaklarını değerlendirerek kendi işini kurma ihtimalin hayli yüksek. Bu fırsatı kaçırma deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...